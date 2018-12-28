Fenerbahçe'den dev projeye destek
Kulüpler, TFF-TBB projesinin çok doğru model olduğunda hemfikir TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın kulüplerin borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılmasına dair başlattığı projeye kulüplerden büyük destek geldi.
Birçok kulübün yanısıra Fenerbahçe de bu projeye destek verdiğini dile getirdi. Sarı-lacivertlilerden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Bu projenin Devlet yetkililerimiz tarafından da kabul görmesinden dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Bu uygulamanın tüm altyapısının hızla tamamlanarak, en kısa süre içerisinde başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli ve değerli görmekteyiz. Türk futbolu için gerçek çözümün Devletimiz ile birlikte TFF, tüm Kulüpler ve Türkiye Bankalar Birliği’nin ortak bir platformda fikir birliğine varması sonucunda ulaşılacağına inanıyoruz. Son günlerde bu konu ile ilgili yaşanan tüm olumlu gelişmeler tarafımızca büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya devam etmek için hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz.
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