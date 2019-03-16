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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

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Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un CAS'a yaptığı itiraz nedeniyle görülen duruşmayla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Trabzonspor Kulübü’nün FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı itiraza ilişkin duruşma, dün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti.

Trabzonspor’un FIFA’ya ve buna bağlı olarak CAS’a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem Kulübümüz avukatları hem de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun avukatları, Trabzonspor’un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Yargılamayı etkilememek için gizlilik kuralı uyarınca daha fazla detay veremeyeceklerini dile getiren Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, takip ettikleri duruşmanın çok olumlu geçtiğini, avukatlarımızın savunmalarının çok ikna edici olduğunu ve kararın Fenerbahçe adına olumlu olacağı yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler."

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