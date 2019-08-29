Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı, La Liga ekibine transfer oldu!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu
İspanya La Liga ekiplerinden Granada, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu İsmail Köybaşı’yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.
İsmail Köybaşı son olarak Fenerbahçe’de forma giymiş ve geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona ermişti.
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