Fenerbahçe'den Adil Rami açıklaması
Fenerbahçe'de Tarsus İdman Yurdu karşısında sakatlanan Adil Rami'nin kasıktaki kas zarında yırtılma ve kanama meydana geldiği açıklandı. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü turunda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşan Fenerbahçe'de, mücadelenin 61'inci dakikasında Fransız futbolcu Adil Rami bir sakatlık yaşamıştı.
Sakatlığın ardından yerini Zanka’ya bırakan Raminin durumu netlik kazandı.Deneyimli savunmacının kasığındaki kas zarında yırtılma ve kanamanın mevcut olduğu belirtilirken, tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fransız futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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