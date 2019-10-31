Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı; Adil Rami
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami, ilk olarak Alanya maçında 11'de görev almış; üst üste yaptığı hatalar nedeniyle Ersun Yanal tarafından ikinci devre başında oyundan alınmıştı.
Yanal, dün Tarsus karşısında tecrübeli isme bir şans daha verdi ama sonuç bir kez daha hayal kırıklığı oldu. Savunmada ağır kalan ve pas hataları yapan Rami, 61. dakikada yerini Zanka'ya bıraktı.
Fizik olarak hazır bir görüntü çizmeyen Rami için taraftarlar sosyal medyaya olumsuz yorumlar bıraktı.
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