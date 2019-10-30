Adil Rami'den yeni başlangıç: 'Artık ilişki yok...'
Futbolcuğu kadar ilişkileri ile gündemden düşmeyen Adil Rami, yeni bir karar verdi...
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, henüz futbolu ile konuşulmasa da magazin dünyası kendisini yakın takip etmeye devam ediyor.
Pamela Anderson ile yaşadığı uzun ilişkinin ardından ünlü model ile olaylı bir şekilde ayrılan Rami, son olarak Chloe Sims ile görüntülenmişti.
Ancak Fransız basını, Adil Rami hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Fransa'da çıkan habere göre Rami, artık ilişki istemiyor. Tecrübeli futbolcu, zamanını çocukları ve futbol ile geçirmek istiyor...
ÇOCUKLARINI GÖRMEK ONA YARADI
Geçtiğimiz günlerde Rami'nin eski eşi Sidonie Biemont, ikiz çocuklarını Fransız futbolcuya göstermek için İstanbul'a gelmişti. Rami, uzun süre sonra çocuklarını görüp mutluluğunu Instagram'dan paylaşmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun bu ziyaretten oldukça etkilendiği kaydedildi.
Tecrübeli futbolcunun artık ilişkileriyle gündem olmak yerine örnek bir baba ve futbolcu olmak istediği belirtildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle