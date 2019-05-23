Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için basında Abdullah Avcı iddiaları yer alıyordu. Sarı-Lacivertli kulüpten konuya dair bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Dün ve bugün itibariyle basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.
Abdullah Avcı, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıkları maçın ardından basın mensuplarına bu açıklamaları yapmıştı...
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