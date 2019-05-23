Valbuena'da son dakika! Ayrılıyor...
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olacağı konuşuluyordu.
Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Komşu'da Parapolitic FM'e konuşan Olympiakos başkanı Valbuena transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi.
Mariniakis'e Valbuena transferi sorusuna, "Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena'nın Olimpiakos'a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olimpiyakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir" dedi.
Valbuena Fenerbahçe'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'dan transfer olmuştu...
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