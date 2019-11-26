Fenerbahçe'de Vedat Muriqi mucizesi
Fenerbahçe'de birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vedat Muriqi'nin yokluğu arandı. Kosovalı golcünün yaşadığı sakatlığın iyiye doğru gittiği ve Göztepe maçında oynama ihtimalinin arttığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerde Max Kruse da takımla çalışmalara başlıyor.
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Vedat Muriqi'nin Göztepe karşılaşmasında oynama ihtimalinin arttığı öğrenildi. Malatya deplasmanında riske edilmeyen Kosovalı golcünün bağlarının güçlendiği ve Göztepe deplasmanında sahada olma ihtimalinin yükseldiği belirtildi. Sarı lacivertlilerde Max Kruse'un da bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de bu sezon takımın gol yükünü çeken futbolcu oldu. Kosovalı oyuncu, ligde forma giydiği 11 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Geçen hafta Vedat Muriqi ile telefonda konuştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı: "Vedat Muriqi'in bileği döndüğünde 60-70 saniye dışarıda kaldı ama çok kötü düşmüştü. Eyvah dedim sıkıntı var. Devam etti. Geçen hafta telefonla konuştum. Hocam 5 hafta yokum dedi. Vedat'ın daha çabuk toparlanacağını düşünüyorum. Bilek bağlarında problem oldu. Muhtemelen birkaç hafta döner diye düşünüyorum."
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