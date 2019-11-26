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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe haberleri | Hedefte artık Ersun Yanal var

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Fenerbahçe haberleri | Hedefte artık Ersun Yanal var

Son iki deplasmanda gol bulamayan Fenerbahçe’de Yanal’ın Malatya’da ilk 11’de golcü olarak Alper’i tercih etmesi taraftarları memnun etmedi. Başarılı teknik adamın Jailson’u alırken Deniz’i kenarda tutması da eleştirildi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig’de son iki deplasmanda sadece 1 puan toplayabilen ve bu maçlarda gol atamayan Fenerbahçe’de taraftarın tepkisi futbolculardan, teknik direktör Ersun Yanal’a döndü. Malatya deplasmanında kadro tercihi ve yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştirilen Yanal, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından adeta taraftarların hışmına uğrarken, tecrübeli teknik adamın devre arasına kadar puan kaybı kredisinin tükendiği konuşuluyor. Yanal’a en büyük eleştiri, gol umudu olarak ilk 11’de Alper Potuk’u sürmesi.

'GOL ÜMİDİ YEDEK ALPER Mİ?'

Sezon başından bu yana adeta kulübeye mahkum olan, devre arasında takımdan gönderileceği yolanda basında haberler çıkan Alper Potuk, belki de kendisine verilen son şansı kullanamazken, teknik direktörünü de güç duruma soktu. “Koca Fenerbahçe’nin gol ümidi yedek Alper mi?” şeklinde sosyal medya üzerinden eleştiri yağmurun tutulan Ersun Yanal’ın Max Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt’ün olmadığı yerde Moses’a güvenmek zorunda olduğu ifade edildi.

'DENİZ VE FERDİ NEDEN OYNAMADI'

Ersun Yanal’ın oyuncu değişiklerindeki tercihleri de eleştiri nedeni oldu. Yanal’ın, Alper’i 71 dakika sahada tutmasının yanı sıra skor 0-0’ken Tolga’yı çıkarıp Zajc, Deniz veya Ferdi’yi almak yerine Jailson’u sahaya sürmesi camiayı memnun  etmedi. Bu arada, milli takımdan döndükten sonraki ilk antrenmanda gazetecilerin önünde Rodrigues’i yanına çağıran ve bir şeyler söyleyen Yanal’ın, taktik gereği Yeşil Burunlu oyuncusu oynatmamaya o gün karar verdiği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe haberleri | Hedefte artık Ersun Yanal var

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