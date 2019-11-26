Fenerbahçe haberleri | Hedefte artık Ersun Yanal var
Son iki deplasmanda gol bulamayan Fenerbahçe’de Yanal’ın Malatya’da ilk 11’de golcü olarak Alper’i tercih etmesi taraftarları memnun etmedi. Başarılı teknik adamın Jailson’u alırken Deniz’i kenarda tutması da eleştirildi.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig’de son iki deplasmanda sadece 1 puan toplayabilen ve bu maçlarda gol atamayan Fenerbahçe’de taraftarın tepkisi futbolculardan, teknik direktör Ersun Yanal’a döndü. Malatya deplasmanında kadro tercihi ve yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştirilen Yanal, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından adeta taraftarların hışmına uğrarken, tecrübeli teknik adamın devre arasına kadar puan kaybı kredisinin tükendiği konuşuluyor. Yanal’a en büyük eleştiri, gol umudu olarak ilk 11’de Alper Potuk’u sürmesi.
'GOL ÜMİDİ YEDEK ALPER Mİ?'
Sezon başından bu yana adeta kulübeye mahkum olan, devre arasında takımdan gönderileceği yolanda basında haberler çıkan Alper Potuk, belki de kendisine verilen son şansı kullanamazken, teknik direktörünü de güç duruma soktu. “Koca Fenerbahçe’nin gol ümidi yedek Alper mi?” şeklinde sosyal medya üzerinden eleştiri yağmurun tutulan Ersun Yanal’ın Max Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt’ün olmadığı yerde Moses’a güvenmek zorunda olduğu ifade edildi.
'DENİZ VE FERDİ NEDEN OYNAMADI'
Ersun Yanal’ın oyuncu değişiklerindeki tercihleri de eleştiri nedeni oldu. Yanal’ın, Alper’i 71 dakika sahada tutmasının yanı sıra skor 0-0’ken Tolga’yı çıkarıp Zajc, Deniz veya Ferdi’yi almak yerine Jailson’u sahaya sürmesi camiayı memnun etmedi. Bu arada, milli takımdan döndükten sonraki ilk antrenmanda gazetecilerin önünde Rodrigues’i yanına çağıran ve bir şeyler söyleyen Yanal’ın, taktik gereği Yeşil Burunlu oyuncusu oynatmamaya o gün karar verdiği tahmin ediliyor.
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