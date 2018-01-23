Fenerbahçe'de Valbuena açmazı

Fenerbahçe’de son dönemlerde en çok tartışılan isimlerin başında Valbuena geliyor. Oynasa da, oynamasa da çok konuşulan yıldıza Aykut Kocaman tarafından ilk 11’de görev verilmemesinin en büyük nedeni olarak oyun disiplinine uymaması gösteriliyor. Fransız oyuncu için bir başka eleştiri de savunmaya yardım etmediği konusunda.

Bu tartışmaların ışığında Valbuena’nın istatistiklerini çıkarıp, oynadığı ve oynamadığı dakikalarda Fenerbahçe’nin attığı ve yediği golleri görmek istedik. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı…İşte futbolun iki yönü olan savunma ve hücum konusunda yeni bir tartışma başlatacak olan Valbuena’nın istatistikleri...

MADALYONUN İKİ YÜZÜ...

Fenerbahçe’nin bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 17’sinde görev alan Fransız oyuncu sahada olduğunda sarı lacivertliler hücum anlamında çok etkili bir takım haline gelmiş. Tecrübeli oyuncu ilk 11 oynadığı ya da sonradan girdiği anlarda yani o sahadayken Fenerbahçe rakiplerine 25 gol atmış ve kalesinde 15 gol görmüş. Toplam 1047 dakika sahada kalan Fransız oyuncu oyundayken Fenerbahçe 41 dakikada bir rakip ağları sarsmış. Ancak Valbuena oyunda olduğunda her 70 dakika bir de gol yenilmiş..

BÜYÜK FARKLAR OLUŞUYOR

Valbuenasız Fenerbahçe’nin gol ortalaması ise düşmüş. Fransız oyuncunun olmadığı 573 dakikada sarı lacivertliler ancak 52 dakikada 1 gol atmayı başarmış. Ancak yenilen gol sayısı da aynı oranda düşmüş.

Valbuena oyunda yokken Fenerbahçe her 70 dakikada 1 gol yeme ortalamasını her 95 dakikada 1 gol yeme şeklinde geliştirmiş. Kısacası Valbuenalı ve Valbuenasız Fenerbahçe arasında hem gol ortalamasında hem de yenilen gol sayısında büyük farklar var…

VALBUENA’NIN OYNADIĞI DAKİKALARDA FENERBAHÇE: (17 maç)

25 gol atıp, 15 gol yedi

Her 41 dakikada bir gol attı

Her 70 dakikada 1 gol yedi

VALBUENA’NIN OYNAMADIĞI DAKİKALARDA FENERBAHÇE: (12 maç)

11 gol atıp 6 gol yedi

Her 52 dakikada 1 gol attı

Her 95 dakikada 1 gol yedi