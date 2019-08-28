Fenerbahçe'de tutunamadılar! Samed ve Abdurrahman, Hatayspor'da...
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı ile anlaştı.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kulüp başkanı Aydın Toksöz ile kulüp binasında bir araya gelen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı, kendilerini Akdeniz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.
Orta saha mevkisinde oynayan futbolcular ile 3'er yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İki futbolcu da Fenerbahçe altyapısından çıkmıştı. Samed, Fenerbahçe ile 11 resmi maça çıkarken Abdurrahman ise sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.
Sarı lacivertliler sözleşmeleri 2020 yılında sona erecek olan iki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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