Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gündeme bomba gibi düşen iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Kanarya'da transfer çalışmalarıyla beraber Mesut Özil gerçeği de ortaya çıktı. İşte gelişmeler....
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Fenerbahçe Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetiyle başladı.
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Sarı-lacivertlilerde kadroda birçok eksik olmasına rağmen alınan 2 kritik galibiyet camiayı adeta kenetledi.
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Ersun Yanal'ın talimatı ile transfer çalışmaları da devam ediyor.
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4 bölge için transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da stoper transferi gerçekleşti.
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Sarı-lacivertliler Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe; sol bek, 6 numara ve forvet transferleri için de girişimlerini hızlandırdı.
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Kanarya'da bu gelişmeler yaşanırken Mesut Özil ile ilgili de gerçek ortaya çıktı.
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İşte Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Mesut ile ilgili Fenerbahçe gelişmesi...
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Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan ve kendisine takım arayan Özil, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
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Ancak Ali Koç, yıldız futbolcunun maliyeti sebebiyle bu teklifi reddetti.
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Unai Emery'nin görev gelmesiyle birlikte kadroda düşünülmediği gibi, genelde adı sık sık saha dışı olaylarla gündeme gelen Mesut Özil'in, menajeri Erkut Söğüt aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.
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MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ
2 sezondur Arsenal'de tartışma konusu olan ve İngiltere'de sıkıntılı günler geçiren Mesut'un kariyerinde yeniden iyi bir başlangıç yapmak istediği ve menajerine 'bana takım bul' dediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği fakat Başkan Ali Koç'un maddi durumların yetersiz olması sebebiyle teklifi reddettiği kaydedildi.
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3üncü haftası geride kalan Premier Lig'de daha 1 dakika bile süre alamayan Özil'in Mustafi ve El Neny gibi yıldızlarla beraber arayış içerisinde olduğu bildirilirken 31 yaşındaki yıldızın son çare olarak MLS Ligi ihtimalini göz önünde bulundurduğu vurgulandı.