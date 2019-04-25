Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!
GeriFutbol Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fatih SABOVİÇ / Foto: Süleyman ARAT
25.04.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İlk 45 dakikası basına açık olan idmanda Soldado, Frey ve Zajc attıkları gollerle dikkat çekti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 45 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı.

Daha sonra üç takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı takip etti.

- 3 eksik

Fenerbahçe'de antrenmana üç futbolcu katılmadı.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Serdar Aziz'in tedavilerine devam edilirken, Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalıştı.

Bu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Fenerbahçede Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!

Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu

Beşiktaşlı Mirin baba oldu!

Trabzonspor'da karar verildi! Yusuf Yazıcı...