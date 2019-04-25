Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İlk 45 dakikası basına açık olan idmanda Soldado, Frey ve Zajc attıkları gollerle dikkat çekti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 45 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı.
Daha sonra üç takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Öte yandan sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı takip etti.
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Fenerbahçe'de antrenmana üç futbolcu katılmadı.
Sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Serdar Aziz'in tedavilerine devam edilirken, Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalıştı.
Bu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
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