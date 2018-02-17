Fenerbahçe'de son dakika Volkan Demirel şoku!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel hastalanarak kadrodan çıkarıldı. Deneyimli file bekçisi yerine kalede Carlos Kameni görev alacak.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de son dakika değişikliği var. Fenerbahçe'de hastalanan Volkan Demirel kadrodan çıkarıldı. Aytemiz Alanyaspor'a karşı kaleyi Carlos Kameni koruyacak. Demirel'in bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ifade edildi.
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