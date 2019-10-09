Fenerbahçe'de son dakika! Nabil Dirar...
Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. Tedavisine başlanan Faslı yıldızın 1 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Faslı futbolcu, sol bek pozisyonunda yaşanan sorunlar nedeniyle sezon başından bu yana bu bölgede görev yapıyordu. Sarı lacivertlilerde Hasan Ali'de tedavisi nedeniyle Amerika'da bulunuyor.
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