Fenerbahçe'de son dakika! Kolarov ile 2+1 yıllığına...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de son dakika! Kolarov ile 2+1 yıllığına...
GeriFutbol Fenerbahçe'de son dakika! Kolarov ile 2+1 yıllığına...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.10.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika! Kolarov ile 2+1 yıllığına...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de son dakika! Kolarov ile 2+1 yıllığına...

Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiş değil. Roma’da sözleşmesinin son senesinde olan Kolarov, 1+1 yıllık yeni teklife yanıt vermedi. Kanarya, başarılı sol bekin ocak ayına kadar beklemesini istiyor.

Sarı-Lacivertli taraftar, tüm yaz boyunca Aleksandar Kolarov’dan gelecek müjdeli haberi bekledi. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadı. Tecrübeli sol bekle her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen Roma, oyuncusunu bırakmayınca transfer suya düştü. Ancak Fenerbahçe, Kolarov’dan vazgeçmiş değil. Sırp futbolcu, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son senesinde.

2+1 yıllık teklif

İtalyan devi, 33 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Kolarov henüz bunu kabul etmedi. Fenerbahçe Yönetimi, dünyaca ünlü oyuncunun ocak ayına kadar yanıt vermemesini umuyor. Eğer bu gerçekleşirse, Kolarov’un sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak. Sarı-Lacivertliler de başarılı oyuncuyla masaya oturma hakkı elde edecek. Yönetim, yıldız futbolcuya 2+1 yıllık teklif sunacak.

Obradovicten Nando De Colo açıklaması
Obradovic'ten Nando De Colo açıklaması!

Roma kabul ederse...

Aleksandar Kolarov eğer bunu kabul ederse, transferi ocak ayında bitirmek için Roma ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. İtalyan takımı oyuncuyu bırakmazsa, Fenerbahçe temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere Sırp sol bek ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıp, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmiş olacak.

Vissel Kobe’yi kabul etmedi

Kadrosunda İniesta, Vermaelen, Podolski, David Villa gibi ünlü isimleri bulunduran Japon ekibi Vissel Kobe, Aleksandar Kolarov’a da teklif yaptı. Ancak Sırp yıldızın eşi Vesna, Japonya’ya gitmeyi kesinlikle istemediği için başarılı oyuncu görüşme bile yapmadan teklifi geri çevirdi. Vesna, eşinin Avrupa’da kariyerine devam etmesini istiyor. Kolarov da yaptığı son açıklamada, ülkesi Sırbistan’a döneceği iddialarını yalanlayıp, “Avrupa’da, üst düzey bir takımda kariyerimi noktalayacağım” demişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Nando De Colo Fenerbahçe'de tarih yazdı! İlk maçında...
Fenerbahçe'de son dakika! Kolarov ile 2+1 yıllığına...
Juventus'tan son dakika Merih Demiral kararı!
Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı