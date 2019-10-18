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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 00:30, Son Güncelleme:

Obradovic'ten Nando De Colo açıklaması!

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Obradovic'ten Nando De Colo açıklaması!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendikleri maçta oyuncularının 40 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşık 6 ay sonra taraftarlarının önünde maça çıktıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Seyircimiz önünde tekrar oynadığımız için çok mutluyum. Onlara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Baskonia'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu maçtan önce konuştuk. Oyun şekilleri çok netti. Ribauntları kontrol etmemiz gerektiğini konuştuk. Hücum ribauntlarını 6'da bıraktık. Hücumda 87 sayı atıp ve 15 top kaybı yaptık. Oyuncularım daha kaliteli oynayacaklarını anlamaları lazım. Daha otomatik bir şekilde oynamamız gerekiyor. Takımım 40 dakika boyunca iyi çalıştı. Akıllı bir şekilde çok iyi bir takıma karşı maçı kazandık. Henüz sezonun çok başındayız. Bütün oyuncularımız bizim için ne kadar değerli olduğunu anlamalı. Bu değerli galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum."

Karşılaşmada 39 sayı atarak ön plana çıkan oyuncusu Nando De Colo'yu da öven Obradovic, "İdmanda da aynı şekilde oynuyor. Çok mutluyuz burada olduğu için. Herkes ona destek oluyor. Onun ne kadar hızlı öğrenen bir oyuncu olduğunu gördük. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu şekilde oynamaya devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

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