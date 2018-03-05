Fenerbahçe'de Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 7 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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