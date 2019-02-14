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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.02.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

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Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Daha sonra sahada gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Ali Koç basın toplantısı düzenledi!Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un yönetiminde bir basın toplantısı düzenledi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
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