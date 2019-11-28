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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL (İHA) - 
28.11.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hayalet adam; Moses

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Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle takımın en kötü ismi oldu. Moses gösterdiği bu performansla adeta hayalet rolüne büründü.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat futbolcusu Victor Moses performansıyla hayal kırıklığına sebep oldu. Hücuma katkı anlamında sınıfta kalan Moses, geride kalan 12 haftada oynadığı 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle ise 7 maçta forma giymedi.

Sahada henüz yeterince hazır bir görüntü sergilemeyen 28 yaşındaki futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Maç başına 1.2 top kaptırma ve 1.2 kötü kontrol yüzdesiyle oynayan Moses, isabetli orta, isabetli şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleri de oldukça düşük. Nijeryalı kanat oyuncusu maç başına 0.6 isabetli şut, 0.2 top kazanma, 0.2 isabetli orta ve yüzde 41 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor. Ligin ilk haftasında 1 gol, 1 asistle skora katkı sağlayan Victor Moses, Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığının ardından oynadığı son 5 haftada skora katkı sağlayamadı.

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Hücumda etkisi kaldı

Fenerbahçe’ye İngiliz ekibi Chelsea’den kiralanan Moses, hücum organizasyonlarında da sınıfta kaldı. 19 başarılı dribling, 28 başarılı atak organizasyonları, 3 şut pası ve 13 şutla takımında en alt sırada yer alan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 429 dakika sahada kaldı.

Sezon sonunda yollar ayrılacak

Teknik heyet de Victor Moses’ın performansı nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Yönetim de yıldız futbolcunun performansından memnun değil. Sarı-lacivertlilerde yüksek yıllık ücret alan oyuncularından olan Nijeryalı futbolcu, Chelsea’den 2 yıllığına kiralanmıştı. Kanarya, Victor Moses ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Fenerbahçede hayalet adam; Moses

Fenerbahçede hayalet adam; Moses

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