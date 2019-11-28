Son Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi müjdesi
Fenerbahçe Kulübü, golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi hesaptan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi hesaptan yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.
Paylaşımda, Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verildi. Sarı lacivertli taraftarlar tweet altına çok sayıda yorum bıraktı.
Vedat Muriqi'in hikayesini izliyoruz...
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