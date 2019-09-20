Emre Belözoğlu: "Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu: "Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim"
GeriFutbol Emre Belözoğlu: "Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
20.09.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: "Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Belözoğlu: "Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim"

Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Fenerbahçe’de tek hedef bu maçtan galip ayrılmak.

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle iyi bir başlangıç yapan, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kısa sürede uyum yakalayan sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü maçının son hazırlıklarını yapıyor.

Geride bıraktığımız hafta itibarıyla kamuoyu gündemini meşgul eden konuların tamamen dışında kalıp, yeşil sahaya odaklanan sarı-lacivertli oyuncular Alanyaspor maçını unutup, Ankaragücü maçına odaklanarak çalışmalarını sürdürdüler.

Hedeflerine maç maç elde edecekleri galibiyetlerle ulaşacaklarını bilen oyuncular kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla ’galibiyet’ parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz" ifadelerini kullandılar.

Takımın deneyimli isimleri ise "Omuz omuz şampiyonluğa diyerek sezona başladık. Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız" değerlendirmesini yaptılar.

Takım içerisindeki bu görüşlere katılan kaptan Emre Belözoğlu, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım" dedi.

"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle takımı motive eden oyuncular; bu hırslarını ve takımdaki pozitif havayı etkileyici antrenman performanslarıyla hafta boyunca teknik ekibe göstererek karşılaşmaya hazır olduklarının sinyalini verdiler.

Emre Belözoğlu: Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Emre Belözoğlu'nun Inter günlerinden müthiş bir gol! İzleyelim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'a teklif edilen Moha'yı Abdullah Avcı istememiş
Jelena Karleusa'dan sert sözler: Paralı...
Emre Belözoğlu: "Derbi öncesi taraftarımızı mutlu edelim"
Son Dakika: Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber