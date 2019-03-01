Fenerbahçe'de beklenen karar! Serdar Aziz...
Sadık Çiftpınar, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşünce forma Serdar Aziz'e kaldı.
Başarılı savunmacının yokluğunda Serdar Aziz ile Roman Naustadter, formayı kapmak için rekabete girdi
Serdar, son iki antrenmanda çift kale maçlarda takım arkadaşlarına adeta adım attırmadı.
Milli stoper, bu performansıyla forma rekabetinde Neustadter’in önüne geçip, Ersun Yanal’ın gözüne girmeyi başardı.
Fenerbahçe kulübünün yeni transferleri için düzenlediği bu imza töreni, büyük ses getirmişti...
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