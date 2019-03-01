Resmi teklif geldi ve Ersun Yanal...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriResmi teklif geldi ve Ersun Yanal...
GeriFutbol Resmi teklif geldi ve Ersun Yanal...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim
01 Mart 2019 - 08:23,

Resmi teklif geldi ve Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de ikinci yarı itibariyla takımın başına geçen Ersun Yanal kararını verdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle affedilen yıldız ismin performansı şimdiden Avrupa'da karşılığını buldu.

2/9

Tekliften haberdar olan teknik patron, tavrını ortaya koydu. İşte detaylar...

3/9

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Dirar, Cocu döneminde forma şansı bulamamış daha sonra kadro dışı kalmıştı...

4/9

Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Dirar'ın popülerliği de arttı...

5/9

Belçika temsilcisi Brugge, eski oyuncusu Dirar'ı transfer etmek için hem Faslı oyuncuya hem de Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

6/9

Yanal Dirar için yönetime "Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan takımın bankosu olacak" ifadesini kullandığı ve bu transfere vize vermediği öğrenildi...

7/9

Brugge'ün teklifinin 4.5 milyon Euro civarında olması durumunda ibre Brugge lehine değişebilir.

8/9

BRUGGE BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR

Buna karşın Brugge'lü yetkililerin Fener yönetiminden yeniden randevu teklif ettiği de gelen haberler arasında.

9/9

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu'nun Inter günlerinden kesitler... (VİDEO)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Comolli'den Ersun Yanal'a 4 yıldız!

Kahreden haber! Sala son dakika değişikliğiyle...

Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

Umut Bulut, Galatasaray'a ders oldu