Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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