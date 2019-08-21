Fenerbahçe'de 5-0'ı yaratan 5 fark
Sarı lacivertliler, geçen sezonun kötü izlerini üzerinden atmış göründü.
Fenerbahçe, Gazişehir’i 5-0 yenerek lige lider başladı. Sarı lacivertlilerde farkı getiren faktörler, değişen takımın da işaretleri oldu. Jailson, Emre, Max Kruse ve Vedat Muriqi ile oluşturulan omurga ilk hafta başarıyla işledi.
F.Bahçe, Süper Lig’in ilk haftasında gazişehir’i 5-0 yenerek, 123 hafta sonra lider oldu. Bu galibiyetle birlikte hemen “gazişehir bir ölçü mü değil mi?” tartışması da başladı. Evet, gazişehir’in 10 yeni oyuncuyla sahada olması, kadro sıkıntısından ötürü üç stopere dayalı üçlü savunmayla çıkması başlangıç açısından F.Bahçe’nin işini kolaylaştırmış görünebilir. 20 dakikadaki 3 penaltı da. Ama taktiksel disiplin ve yüksek arzu da başroldeydi. işte 5-0’ı getiren etmenler.
İlk hafta evinde oynaması avantajdı
1- Ezeli rakiplerle birlikte zirveye oynayan Başakşehir’in de lige kayıpla başlaması Fenerbahçe’nin
motivasyonunu katladı. Rakiplerinin aksine lige kendi evinde başlaması da bir avantaj oldu.
Bir stoper doğuyor: Jailson
2- Hazırlık maçlarının çoğunun aksine Jailson’un stoperde hiç sırıtmaması savunma zafiyetini önledi. Arka arkaya üç pozisyonda top kesmesi onun stoper mevkisine alıştığının da işareti oldu.
Emre örnek oldu, Muriqi Kruse’ye uydu
3- Emre Belözoğlu, enerjisi ve azmiyle gençlere taş çıkarttı. Maçı kopartan ilk üç golde de direkt etkisi vardı. Hatta kaçan penaltıyı da o kazandırdı. Vedat Muriqi, gol attı, iyi top sakladı ve kruse ile de çok iyi anlaştı.
Yanal, değişime ilk haftadan başladı
4- Teknik direktör ersun Yanal, saha kenarında gollere verdiği reaksiyonla sahaya ve tribünlere yüksek bir enerji verdi. 7 oyuncuya ilk kez F.Bahçe forması vererek, değişimi ilk maçtan başlattı.
Taraftarlar Audi Cup’a aldanmadı
5- Audi Cup’taki kötü sonuçlara rağmen, tribünleri dolduran taraftar da iyi bir atmosfer oluşturdu. 38’lik emre oyundan çıkarken, 19’luk Ferdi oyuna girerken taraflar ayağı kalkıp alkışladılar.
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