Fenerbahçe tribünleri karıştı
Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.
Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle