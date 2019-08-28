Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
İ.M. Kayserispor-Galatasaray maçında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte program;
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