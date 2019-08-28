Şaşırtan görüntü! Volkan Demirel resmi sitede...
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in fotoğrafı resmi siteden düşmüyor...
Spor Arena | Fenerbahçe, 17 yıl kalesini koruyan Volkan Demirel'le sözleşme uzatmama kararı alırken resmi siteden tecrübeli eldivenin bilgileri yok edilmedi.
Sarı lacivertli futbolcuların tanıtımının olduğu sayfada yeni transferler yer alırken Volkan Demirel'in lig başlamasına karşın fotoğrafı burada yer almaya devam ediyor.
Harun'un yanına Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer eden sarı lacivertlilerde Ersun Yanal, Volkan'ın takımda dahil olmasını isterken; Damien Comolli bu duruma sıcak bakmamıştı. Sonrasında Volkan Demirel'e yola devam edilmeyeceği iletilmişti. 37 yaşındaki Demirel, karar sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Sarı lacivertli kulüp de tecrübeli isimle yolların ayrıldığına dair resmi duyuru yapmadı.
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