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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.08.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

"Fenerbahçe-Trabzonspor" 124. randevuda! 45 yıllık rekabette...

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"Fenerbahçe-Trabzonspor" 124. randevuda! 45 yıllık rekabette...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

- Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.

- Fenerbahçe, evinde açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 59 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 22 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.

- Trabzonspor deplasmanda galibiyeti unuttu

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

Fenerbahçe-Trabzonspor 124. randevuda 45 yıllık rekabette...

- Fenerbahçe ligde 22 maçtır evinde yenilmiyor

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile yaptığı son 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahibi takım sıfatıyla Trabzonspor'a mağlup olmadığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0
1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1
2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2
2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0
2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2
2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1
2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1
2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2
2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)
2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2
2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0
2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)
2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)
2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0
2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2
2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

- En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

- En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı. 

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