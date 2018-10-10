Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarıyla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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