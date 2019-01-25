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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe maçı öncesi Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

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Fenerbahçe maçı öncesi Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Öte yandan Malatya ekibinde sakat olan futbolculardan iyi haber geldi.

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Bodrumspor müsabakasının ardından geçtiği İstanbul’da Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbul'da Medipol Başakşehir'in tesislerinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Adem Büyük ve kampta sakatlanan Guilherme’nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak olmaları teknik heyetin yüzünü güldürürken, burnundan operasyon geçiren Aleksic’in de oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Murat Akça ve Rahman Buğra Çağıran’ın durumlarının ise maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Öte yandan Antalya kampında sakatlanan Mustafa Akbaş’ın tedavisinde sona gelindiği ve başarılı oyuncunun takımla çalışacaklara başladığı ifade edildi. Akbaş’ın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe maçı öncesi Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

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