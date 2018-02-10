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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fenerbahçe kritik virajda! Puan kaybına tahammül yok...
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Futbol
A.A
10.02.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe kritik virajda! Puan kaybına tahammül yok...

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta yarın lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Süper Lig'de son iki haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği'yle berabere kalarak 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada haftaya girdi.

Maç Sonucu Bahsini Seç


Ligde 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, bu unvanını koruyarak, rakibiyle olan puan farkını azaltmaya çalışacak.
Süper Lig'de son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 19 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

- 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı, takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

- Giuliano kadroya dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında kadroda olacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Giuliano'yu riske atmayarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında hafta içindeki Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Portekizli stoper Luis Neto ile Şener Özbayraklı da teknik direktör Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

- En çok zorlandığı deplasmanda

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakadan Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı, galibiyete hasret kaldı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Medipol Başakşehir 2 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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