Fenerbahçe ile Kayserispor 43. randevuda.. Geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 27-6, gol sayısında da 93-41 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan maçlarda Fenerbahçe 15, Kayserispor 2 kez galip geldi. Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde bu akşam 43. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 42 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 93 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 53 golüne, Kayserispor 21 golle yanıt verdi.

Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

Tarihi sonuçlar



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım Süper Lig'de 24 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı 15-5'lik üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u ki maçtır mağlup edemiyor. Fenerbahçe'nin bu eşleşmede arka arkaya üç maç kazanamadığı bir serisi yok. İki takımın Kadıköy'de oynadığı 12 lig maçında toplam 47 gol atıldı. Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırladığı 12 lig maçının 10'unu kazandı. Ülker Stadyumu'nda oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, 2015/16 sezonunun son haftasından bu yana evinde arka arkaya üç maç kazanamadı. Fenerbahçe'nin bu serisinin dört maça çıkmasını engelleyen takım Kayserispor'du.

Fenerbahçe evinde dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, sarı lacivertlilerin 2012/13 sezonundaki serisinden bu yana ligde elde ettiği en uzun sahasında gol yeme serisi. Kayserispor bu sezon Süper Lig'de sadece iki maç kaybetti; ancak bu iki maç da deplasman maçlarıydı. Kayserispor, Süper Lig'e en son yükseldiği 2015/16 sezonu başından bu yana çıktığı 38 deplasman maçında dokuz galibiyet alabildi. Fenerbahçe bu sezon ligde topa en fazla sahip olan (%60.4) ve hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan takım.

Kayserispor'un ligde kalesinde gördüğü son beş golün üçü maçların 77. dakikalarından sonra gelirken, diğer iki gol 38. dakikalarda geldi. Fenerbahçe'nin ligde attığı son yedi golün üçü penaltılardan geldi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor'a attığı son altı golün dördü duran toplardan geldi. Deniz Türüç bu sezon Süper Lig'de Serdar Gürler'in ardından en fazla asist yapan oyuncu. Güray Vural, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı beş gol attı. Güray'ın ligde daha fazla gol attığı bir rakibi yok. Aatif Chahechouhe, Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta dört gol attı. Aatıf'ın ligde daha fazla gol attığı sadece üç rakibi var.