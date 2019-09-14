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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe haberleri | Emre dinlenecek, Gustavo ve Rami hazır!

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Fenerbahçe haberleri | Emre dinlenecek, Gustavo ve Rami hazır!

Fenerbahçe'de sakat olan 6 oyuncudan 2'si Alanya'da oynayabilecek. Liderlik koltuğunu kaptırdığı Akdeniz ekibinden zirveyi geri almak için mücadele edecek sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Moses, Hasan Ali, Isla ve Emre Belözoğlu, pazartesi forma giyemeyecek. Buna karşın Luiz Gustavo ve Adil Rami, teknik direktör Ersun Yanal şans verirse oynayabilecek durumda.

Aytemiz Alanyaspor ile pazartesi günü ‘liderlik maçı’na çıkacak olan F.Bahçe’de sakat olan 6 oyuncunun ikisinden olumlu haber var. Bu isimler de Adil Rami ve Luiz Gustavo... Victor Moses, henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Nijeryalı’ya özel bir program uygulanıyor. Aynı şekilde Isla da özel program dahilinde çalışmalarını devam ettiriyor. Almanya’da tedavi gören Hasan Ali Kaldırım da henüz takımla çalışmalara başlamış değil. Hasan Ali’ye de özel program uygulanıyor.

Emre düz koşulara devam etti

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sağ bileğine darbe alıp ikinci devreye çıkamayan Luiz Gustavo’nun Alanya’da oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Hafif Ağrıları bulunan Adil Rami, takımın son üç günlük çalışmasına katıldı. Yanal’ın tercih etmesi halinde oynayacak vaziyette. Milli Takım kampında belinde hissettiği ağrılar sebebiyle sorun yaşayan Emre Belözoğlu ise Alanya’da riske edilmeyip, dinlendirilecek. Düz koşularına devam eden tecrübeli futbolcu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Dirar Fas Milli Takımı’na gitmeyecek

Öte yandan sarı lacivertlilerin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar, kadroda yer almayacak. Sarı lacivertli ekibe katılan Nabil Dirar, dün sabahki antrenmanında takımdan ayrı rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

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