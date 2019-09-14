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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.09.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Yeni golcünün geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

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Yeni golcünün geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Farklı bir takım ve anlayışla sezona giriş yapan Fenerbahçe transferler içinse harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de, bir süredir takibe aldığı öğrenilen oyuncu için çalışmalara resmen başladı.

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, daha sonra Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transfrelerini yapmıştı. Bununla da yetinmeyen ve transfer sezonu kapanmasına rağmen yakaladığı hızı kesmeyen sarı lacivertliler, takıma gol yollarında rahatlık yaşatacak bir oyuncu istiyordu. Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması ve bitmesi için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu...

BİR GOLCÜ DAHA!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kanarya, kadroya katmaya kafasına koyduğu hücum oyuncusunun peşinde. Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem takımında hem de milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor. Romanya – İspanya maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin, golcü oyuncuyu çok beğendikleri ve oyuncunun ara transfer dönemine kadar takip edileceği belirtildi.

Puscas'ın transfer edilmesi planlanan tarih sezon sonu. 2018-2019 sezonunda Palermo forması giyen Puscas, İtalya'da 9 gol-3 asistlik bir performans sergilemişti...

GEORGE PUSCAS KİMDİR?

8 Nisan 1996 doğumlu Rumen futbolcu George Puscas, kariyerine 2008 yılında Liberty Oredea'nın altyapısında başladı. 2013 yılında Inter'ın U19 takımına transfer olan George Puscas, Inter'de bulunduğu 5 sezon boyunca İtalya'nın Bari, Benevento, Novara takımlarına kiralanmıştı. 23 yaşındaki oyuncu son olarak 2018 yılında ise Palermo'ya transfer olmuştu.

Yeni golcünün geliş tarihi belli oldu Fenerbahçe...

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