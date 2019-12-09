Fenerbahçe haberleri | Baba o golü nasıl kaçırdın?

Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı Gençlerbirliği maçının hafızalarda yer eden olaylarından biri, Emre Belözoğlu’nun reklam panosunu tekmelemesiydi. 35. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamayınca kendi kendine sinirlenen sarı lacivertli futbolcu, kale arkasındaki reklam panosuna önce eliyle vurdu, ardından tekme attı. Emre gibi deneyimli bir oyuncunun sanki ilk kez gol kaçırmış gibi tepki vermesine herkes çok şaşırmıştı. Biz de kendisine neden bu kadar sinirlendiğini sorduk...

'Hem kızdım hem hoşuma gitti!'

Emre, “Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum, bu da beni sinirlendiriyor” diye başladı konuşmasına. Ardından şöyle devam etti: “En çokta bizim oğlandan çekinir oldum. Zira en sert eleştiriler ondan geliyor.” Biz araya girip tekrar sorduk: “Nasıl?..” Bakın Fenerbahçe kaptanı ne cevap verdi:

“İlk şoku penaltı kaçırdığım Yeni Malatya maçının devre arasında yaşadım. Devre arasında soyunma odasına gittiğimde telefonum çaldı. ‘Maç saatinde kim bu acaba?’ dedim. Bir baktımki oğlum Ömer Akif... ‘Baba o penaltıyı nasıl atamadın ya!’ diye hesap soruyor. Hem kızdım hem hoşuma gitti.

'Çocuk 10 yaşına geldi, büyüyor artık'

Sonra Gençlerbirliği maçında bu golü kaçırınca aynı olayı yaşadım. Devre arası soyunma odasına girdim, gözüm gene telefona gitti... Bir de baktım, korktuğum gibi bizim oğlan gene arıyor. Açtık tabii ki... ‘Ya baba o golü nasıl kaçırdın!’ Eee çocuk 10 yaşına geldi, büyüyor artık. Geçen sezona kadar Başakşehir’i tutuyordu şimdi yavaş yavaş bu tarafa doğru kayıyor. Şakası bir tarafa; her futbolcu gol atmak ister, atamayınca da üzülür kızar. Ben de atamayınca, kaçırınca kızıyorum, üzülüyorum. Panolara tekme atmamın tek sebebi budur.”

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