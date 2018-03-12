Fenerbahçe, derbi biletlerini satışa çıkardı!
Fenerbahçe Kulübü, cumartesi günü ezeli rakipleri Galatasaray'ı ağırlayacakları maçın biletlerinin bugün itibariyle satışa çıktığını duyurdu. İşte kulüpten yapılan o açıklama:
"Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında, Fenerbahçemiz ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.
Biletler;
12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet),
13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)
ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dâhildir.
Uygulanacak bilet fiyatları ise aşağıdaki gibidir:
SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ: 87,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 109,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 130,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK: 195,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK: 216,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK: 250,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 297,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 324,00 TL
1907 TRİBÜNÜ: 430,00 TL
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
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