Son Dakika: Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe, yıllık 2.2 milyon euro yıllık ücreti olan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli ekipte Volkan Demirel ile de yolların ayrılmasıyla birlikte kaleci rotasyonunda Altay Bayındır, Harun Tekin ve Erten Ersu kaldı.
Resmi açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"
Kameni, Fenerbahçe'den önce La Liga'da Malaga forması giymişti...
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