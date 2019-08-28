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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
28.08.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de rota Riza Durmisi! | Son dakika transfer haberleri...

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Savunmayı Zanka ve Adil Rami ile sağlamlaştıran ancak sol bek için Aleksandar Kolarov düğümünü çözemeyen Fenerbahçe, Danimarkalı yıldız Riza Durmisi için Lazio ile yeniden masaya oturdu.

Sol bek transferi için günlerdir uğraştığı Aleksandar Kolarov'da Roma'nın inadını bir türlü kıramayan Fenerbahçe rotayı yeniden Riza Durmisi'ye çevirdi. İtalyan basınındaki haberlere göre, sarı-lacivertliler Danimarkalı futbolcu için 4 milyon Euro bonservis teklifinde bulunurken, Lazio ise 5.5 milyon Euro talep etti.

KİRALIK GELİRSE BEDELİ 1 MİLYON EURO...
Kiralama durumunda ise Lazio yönetimi bu rakamı satın alma opsiyonu olarak düşünüp 1 milyon Euro kiralama ücreti istedi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, bu transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Daha önce İspanya'da da top koşturan 25 yaşındaki oyuncu Danimarka forması da giyiyor.

Durmisi geçen sezon Lazio'da toplam 19 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.

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