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Fenerbahçe berabere kaldı, prim kaçtı!

Fenerbahçe'nin Konya'da 2 puan bırakmasının ardından, oyuncuların bu maçtan da 3 puanla ayrılması halinde alacağı prim de kaçmış oldu.

Hürriyet Haber
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Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra sırasıyla; Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor'u devirerek 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın oyunculara prim sözü verdiği ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'dan galibiyet serisine prim sözü
Rıdvan Dilmen'in verdiği bilgiye; Osmanlıspor maçı sonrası Aziz Yıldırım, Konyaspor maçı da dahil 6 galibiyet alınması durumunda oyunculara prim sözü verdi. Konyaspor maçında sahada 1-1'lik skorun çıkmasının ardından, primlerin oyunculara verilip, verilmeyeceği ise merak konusu oldu. (Ajansspor)

FenerbahçeSüper Lig

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