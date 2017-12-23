Fenerbahçe berabere kaldı, prim kaçtı!

Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra sırasıyla; Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor'u devirerek 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın oyunculara prim sözü verdiği ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım'dan galibiyet serisine prim sözü
Rıdvan Dilmen'in verdiği bilgiye; Osmanlıspor maçı sonrası Aziz Yıldırım, Konyaspor maçı da dahil 6 galibiyet alınması durumunda oyunculara prim sözü verdi. Konyaspor maçında sahada 1-1'lik skorun çıkmasının ardından, primlerin oyunculara verilip, verilmeyeceği ise merak konusu oldu. (Ajansspor)