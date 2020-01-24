Fenerbahçe, Başakşehir karşısına tek tek eksikle çıkacak

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Fenerbahçe'de tek eksik Hasan Ali Kaldırım



Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Muhtemel 11



Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Medipol Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muric.





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