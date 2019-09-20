Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5. haftasında MKE Ankaragücü ile 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bu akşam Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Antrenmanda Hasan Ali dışında tüm oyuncular yer aldı. Emre, Moses ve Isla idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Hasan Ali ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler tesislerde kampa girdi.
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