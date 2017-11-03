Fenerbahçe Ankara'da çıkış arıyor!

Ligde 16 puanla 8’inci sırada bulunan Sarı Lacivertlilerde hedef mutlak üç puan. Ankara’da yaşanabilecek puan kaybı teknik direktör Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki geleceğini ciddi bir şekilde tehlikeye atabilir. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında skor 3-1 iken gerçekleşen oyuncu değişiklikleri ve oynanan kötü futbol sonucunda 3-3 ile kaybedilen 2 puan Fenerbahçeli taraftarların ve camianın tepkisini Aykut Kocaman’a çevirmişti. Her geçen hafta derinleşen Kocaman-Valbuena gerginliği ise takım içinde huzursuzluğu getirdiği söyleniyor. Eylül ayı ortalarında medyada çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe Yönetimi resmi siteden bir açıklama yaparak teknik direktör Aykut Kocaman’a sahip çıkmıştı. Yönetim açıklamada, ’Cehennem donana kadar Aykut Kocaman’ düşüncesiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizmişti. Fakat yönetime yakın kaynaklarından alınan bilgiye göre Osmanlıspor karşılaşmasında yaşanılabilecek puan kaybında Aykut Kocaman’ın istifası istenecek.

Fenerbahçe’de Osmanlıspor karşılaşması öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Haftalardır sakat olan Robin van Persie’nin yanı sıra kasığında problem yaşayan ve bir kaç haftadır takımdaki yerini alamayan Mehmet Ekici’nin ise durumuna sağlık heyeti karar verecek.

İki takım geçmişte 16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 10’unu Fenerbahçe kazanırken, 4 maç berabere, 2 karşılaşma ise Osmanlıspor’un galibiyetiyle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Ankara’da oynanan karşılaşma 1-1 biterken, İstanbul’daki maçı Sarı Lacivertliler 1-0 kazandı. Cumartesi günü Osmanlı Stadı’nda 19:30’da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

AYKUT KOCAMAN İLK 11’DE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR

Ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan, liderden 7 puan geride kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman Osmanlıspor karşısında ilk 11’de değişikliğe gidebilir. Kocaman’ın kafasında uzun süredir görev verdiği Kameni yerine Volkan Demirel’e görev vermek var. Defansta ise Kayserispor maçında kötü performans gösteren Neustadler yerine Skrtel yeniden formaya kavuşacak.

Fenerbahçe’nin Osmanlıspor karşısındaki muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Volkan Demirel, İsla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Guiliano, Valbuena, Janssen