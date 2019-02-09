Fenerbahçe 47 sene öncesine döndü! Deplasman karnesi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe 47 sene öncesine döndü! Deplasman karnesi...
GeriFutbol Fenerbahçe 47 sene öncesine döndü! Deplasman karnesi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: Süleyman ARAT
09.02.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 47 sene öncesine döndü! Deplasman karnesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe 47 sene öncesine döndü! Deplasman karnesi...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine deplasman karnesini de ekledi.

Süper Lig'de bu sezon dış sahada sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor.

Fenerbahçe, bu sezon ilk 11 deplasman maçında sadece bir galibiyet alırken, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan alabildi.

Ligin 5. haftasında 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u dış sahada 1-0 yenen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Akhisarspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybedip Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Bursaspor'la da berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu 11 maçın 7'sinde rakip filelere gol atma başarısı dahi gösteremedi. Ligde deplasmanda 5 aydır kazanamayan Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor yenilgisiyle galibiyet hasretini 8'e çıkardı.

- Benzeri 47 yıl önce

Fenerbahçe, dış sahada benzer bir istatistiği 1971-1972 sezonunda yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonun ilk 11 deplasman maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi almıştı. O dönem galibiyete 2 puan verildiği için Fenerbahçe, bu sezon gibi 7 puan alabilmişti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Atletico Madrid - Real Madrid
    1
    2,5Üst
    1,80
    8536kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- 4. kez tek galibiyette kaldı

Fenerbahçe, lig tarihinde ilk 11 deplasman maçında 4. kez tek galibiyette kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sezonun dışında daha önce 1971-1972, 1976-1977 ve 1986-1987 sezonlarında da deplasmanda 11 maçta bir galibiyet alabilmişti.

- Ersun Yanal da çare olamadı

Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı deplasman kabusuna teknik direktör Ersun Yanal da çare olamadı.

Göreve ligin 16. haftasında gelen Yanal'la Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 deplasman maçına çıktı. Fenerbahçe bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex, Altınordu tesislerini ziyaret etmişti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş resmi hesabından Japon selamı nasıl yapılır anlattı

Zagklis: 'Türkiye hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke'

"Madrid Derbisi" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken bahis ise...

Fenerbahçe 47 sene öncesine döndü! Deplasman karnesi...