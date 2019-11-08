Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...
GeriFutbol Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.11.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...

Türkiye Süper Ligi’nde haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

Konyaspor karşısında aldığı 5 gollü galibiyetin ardından Kayserispor deplasmanına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, lig sonuncusu rakibi karşısında aldığı tek gollü yenilgiyle adeta şoke oldu.

Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Ersun Yanal’ın ekibi, haftayı zirvede tamamlama fırsatını da kaçırmış oldu.

Kasımpaşa'ya son yıllarda büyük üstünlüğü olan Sarı Kanaryalar, 29 Eylül 2012’den beri rakibine kaybetmiyor.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami’nin görev alamayacağı Fenerbahçe’de savunmada değişiklikler olabilir.

Ersun Yanal, hafta içinde idmanlarda Zanka’nın yerine Sadık Çiftpınar’ı stoperde denedi.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Kasımpaşa ise, öne geçtiği maçta ikinci yarıda geriye düşmüş; ancak son anlardaki baskı sonrası 1 puanı kurtarmıştı.

Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa, deplasmanda da son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi fakat bu maça sıkıntılı çıkacaklar...

Sakat olan David Pavelka ve Mame Thiam’ın yanı sıra cezalı olan Ricardo Quaresma ve Veysel Sarı kadroda olmayacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya 13 maçtır kaybetmiyor.

- Kasımpaşa’nın Süper Lig’deki son 4 maçı da KG VAR bitti.

- İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan son 7 maçın 6’sı 3.5 ÜST bitti.

Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşayı konuk ediyor iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde...

- Bu maça bahis yapan üyelerin %69’tan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise "Maç Sonucu + 3.5 ALT/ÜST"...

- Üyelerin %8’den fazlası mücadeleyi hem Fenerbahçe’nin kazanacağını, hem de mücadelede en azından 4 gol olacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN’ÜN ÖNERİSİ...

Kayserispor deplasmanında sürpriz bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, lider olma şansını iyi kullanamadı. Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise 3 maçtır kaybetmiyor. 

Fenerbahçe’nin Kayserispor mağlubiyeti sonrası hata yapmayacağını düşünüyorum. Quaresma ve Thiam’ın yokluğu Kasımpaşa adına büyük eksiklik. İç saha avantajıyla Fenerbahçe kazanır.

Oranı biraz daha yükseltmek adına "Fenerbahçe kazanır + 1.5 ÜST" tercihi de oynanır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Luiz Gustavo'nun Marsilya günlerini hatırlayalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle