Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...
Türkiye Süper Ligi’nde haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
Konyaspor karşısında aldığı 5 gollü galibiyetin ardından Kayserispor deplasmanına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, lig sonuncusu rakibi karşısında aldığı tek gollü yenilgiyle adeta şoke oldu.
Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Ersun Yanal’ın ekibi, haftayı zirvede tamamlama fırsatını da kaçırmış oldu.
Kasımpaşa'ya son yıllarda büyük üstünlüğü olan Sarı Kanaryalar, 29 Eylül 2012’den beri rakibine kaybetmiyor.
Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami’nin görev alamayacağı Fenerbahçe’de savunmada değişiklikler olabilir.
Ersun Yanal, hafta içinde idmanlarda Zanka’nın yerine Sadık Çiftpınar’ı stoperde denedi.
Geçen hafta Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Kasımpaşa ise, öne geçtiği maçta ikinci yarıda geriye düşmüş; ancak son anlardaki baskı sonrası 1 puanı kurtarmıştı.
Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa, deplasmanda da son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi fakat bu maça sıkıntılı çıkacaklar...
Sakat olan David Pavelka ve Mame Thiam’ın yanı sıra cezalı olan Ricardo Quaresma ve Veysel Sarı kadroda olmayacak.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya 13 maçtır kaybetmiyor.
- Kasımpaşa’nın Süper Lig’deki son 4 maçı da KG VAR bitti.
- İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan son 7 maçın 6’sı 3.5 ÜST bitti.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde...
- Bu maça bahis yapan üyelerin %69’tan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise "Maç Sonucu + 3.5 ALT/ÜST"...
- Üyelerin %8’den fazlası mücadeleyi hem Fenerbahçe’nin kazanacağını, hem de mücadelede en azından 4 gol olacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN’ÜN ÖNERİSİ...
Kayserispor deplasmanında sürpriz bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, lider olma şansını iyi kullanamadı. Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise 3 maçtır kaybetmiyor.
Fenerbahçe’nin Kayserispor mağlubiyeti sonrası hata yapmayacağını düşünüyorum. Quaresma ve Thiam’ın yokluğu Kasımpaşa adına büyük eksiklik. İç saha avantajıyla Fenerbahçe kazanır.
Oranı biraz daha yükseltmek adına "Fenerbahçe kazanır + 1.5 ÜST" tercihi de oynanır.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Luiz Gustavo'nun Marsilya günlerini hatırlayalım...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle