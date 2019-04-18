Fener forvetine genç nefes
Takımdaki eksiklikler Ersun Yanal’ı arayışa yöneltti. Yusuf Mert, Alanya maçında kadroda.
Soldado’nun cezası, Frey’in sakatlığı ve Slimani’nin takımda düşünülmemesi nedeniyle forvette yaşanan sıkıntı, 18’lik Yusuf Mert’in önünü açtı. Genç forvet, Alanya maçında kadroda olacak.
F.BAHÇE U-21 takımında yıldızlaşan 18 yaşındaki golcü Yusuf Mert Tunç’a, Alanya maçı öncesi kadroya girme şansı doğdu. Slimani’yi takımda düşünülmemesi, Soldado’nun cezası, Frey’in de sakatlığı nedeniyle forvet sıkıntısı yaşayan Ersun Yanal’ın Yusuf’la görüşme yaptığı, genç futbolcunun da “Hocam ne zaman ne görev verirseniz hazırım” dediği öğrenildi. Yanal’ın kadroya alacağı oyuncuyu sahaya sürüp sürmeyeceği hafta sonuna kadarki idmanlarda netleşecek.
Altyapıda farklı bir dönem
ÖTE yandan, Yusuf Mert olayı, altyapıdaki olumlu gelişmeleri de ortaya koydu. Teknik koordinatör David Badia ve genel koordinatör Serdar Dayat’ın öncülüğündeki çalışmaların temeli şöyle sıralanıyor:
- Oyun iki yönlü (toplu ve topsuz) öğretiliyor.
- Her gençle ilgilenen spor psikoloğu bulunuyor.
- Biyolojik yaş ölçülüp, oyuncu öyle yönlendiriliyor.
- Sosyal medya kullanımı ve röportaj eğitimi var.
- Aileler ile özel ilgilenen bir sorumlu mevcut.
- Diyet, eğitim ve özel yaşamın detaylarıyla da ilgileniliyor.
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