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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Fejsa...

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Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Fejsa...

Sarı lacivertli kulüp, sırp ön libero için temaslarını sıklaştırdı.

30 yaşındaki Fejsa ile yakından ilgilenen F.Bahçe, 3-4 milyon Euro bonservis ve 2-2.5 milyon Euro senelik maaşla transferi olumlu noktalamak istiyor. Yıldız oyuncu, Beşiktaş için de alternatifler arasında bulunuyor.

GELECEK sezon için transfer çalışmalarına hız vermeye çalışan Fenerbahçe’de Ljubomir Fejsa adı iyiden iyiye öne çıkmaya başladı. Takıma ikinci bölge ile üçüncü bölge arası pas akışını sağlayabilecek ve kalıcı olacak bir 6 numara arayan sarı lacivertlilerin, Benfica’nın 30 yaşındaki Sırp futbolcusuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin transferi 3-4 milyon Euro bonservis ücreti ve 2-2.5 milyon Euro senelik maaşla sonuçlandırılması adına zemin arayışına girdiği ifade edildi.

Winner’ olması tercih sebebi

KONUYLA ilgili şimdilik herhangi bir netleşme veya onay dönemine girilmedi ancak; Portekiz ekibini Benfica’nın, Ljubomir Fejsa’nın ve Fenerbahçe Kulübü’nün yaşanan gelişmelere olumlu yaklaştığı, önümüzdeki günlerde transferle ilgili daha somut adımların atılabileceği ifade edildi. Sarı lacivertli ekibin teknik heyeti de ‘winner’ bir karakter olan, kariyerinde sayısız kupa kaldıran 30 yaşındaki Fejsa’nın; Fenerbahçe’ye gelmesi hâlinde orta saha-hücum geçişlerinde takıma kademe atlatabileceğine inanıyor.

Süregelen bir sakatlığı yok

GERİDE kalan sezonda Ljubomir Fejsa, Benfica formasını 33 karşılaşmada terletti. Yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını ocak ayı ortasından mart ayı başına dek yalnız bırakmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun, süregelen bir sakatlığının olmadığının da altı özellikle çiziliyor Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Fejsa, ülkesi adına 22 karşılaşmada oynadı. Öte yandan, 6 numara mevkisine oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş için de Fejsa’nın alternatifler arasında yer aldığı transfer kulislerinde konuşuluyor.

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Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı Fejsa...

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