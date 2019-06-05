Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Fejsa...
Sarı lacivertli kulüp, sırp ön libero için temaslarını sıklaştırdı.
30 yaşındaki Fejsa ile yakından ilgilenen F.Bahçe, 3-4 milyon Euro bonservis ve 2-2.5 milyon Euro senelik maaşla transferi olumlu noktalamak istiyor. Yıldız oyuncu, Beşiktaş için de alternatifler arasında bulunuyor.
GELECEK sezon için transfer çalışmalarına hız vermeye çalışan Fenerbahçe’de Ljubomir Fejsa adı iyiden iyiye öne çıkmaya başladı. Takıma ikinci bölge ile üçüncü bölge arası pas akışını sağlayabilecek ve kalıcı olacak bir 6 numara arayan sarı lacivertlilerin, Benfica’nın 30 yaşındaki Sırp futbolcusuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin transferi 3-4 milyon Euro bonservis ücreti ve 2-2.5 milyon Euro senelik maaşla sonuçlandırılması adına zemin arayışına girdiği ifade edildi.
‘Winner’ olması tercih sebebi
KONUYLA ilgili şimdilik herhangi bir netleşme veya onay dönemine girilmedi ancak; Portekiz ekibini Benfica’nın, Ljubomir Fejsa’nın ve Fenerbahçe Kulübü’nün yaşanan gelişmelere olumlu yaklaştığı, önümüzdeki günlerde transferle ilgili daha somut adımların atılabileceği ifade edildi. Sarı lacivertli ekibin teknik heyeti de ‘winner’ bir karakter olan, kariyerinde sayısız kupa kaldıran 30 yaşındaki Fejsa’nın; Fenerbahçe’ye gelmesi hâlinde orta saha-hücum geçişlerinde takıma kademe atlatabileceğine inanıyor.
Süregelen bir sakatlığı yok
GERİDE kalan sezonda Ljubomir Fejsa, Benfica formasını 33 karşılaşmada terletti. Yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını ocak ayı ortasından mart ayı başına dek yalnız bırakmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun, süregelen bir sakatlığının olmadığının da altı özellikle çiziliyor Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Fejsa, ülkesi adına 22 karşılaşmada oynadı. Öte yandan, 6 numara mevkisine oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş için de Fejsa’nın alternatifler arasında yer aldığı transfer kulislerinde konuşuluyor.
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