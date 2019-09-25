Feghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFeghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...
GeriFutbol Feghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.09.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Feghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı taraftarları için kazanmak istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feghouli, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak." diye konuştu.

Son Dakika: Galatasarayda Emre Akbaba sahaya indi
Son Dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba sahaya indi

Taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğuna değinen Feghouli, "Taraftar olmadan Galatasaray var olamazdı. Her zaman destek oluyorlar. Onların vereceği destek çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Feghouli, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynamamasıyla ilgili, "Yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım ve dinlenemedim. Bu nedenle sağlık ekibi ve teknik heyet dinlenmemi istedi. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi." diye konuştu.

Süper Lig'deki hakem kararlarına yönelik tartışmaların hatırlatılması üzerine Feghouli, "Geçen seneye baktığımız zaman, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını kazanmasını bildik. Fenerbahçe'yi de kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Semih Özsoy'un cezasında değişiklik yok! 45 gün, 125 bin lira...
Fatih Terim'den flaş açıklama! Ali Koç...
İbrahim Eren: Sporda yeni dönem başlıyor
Feghouli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Hakemlerin...